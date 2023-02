Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Unfallflucht in Vellmar: Zeitungsleserin gibt entscheidenden Hinweis

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Nachdem sich die Polizei nach einer Unfallflucht in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar am gestrigen Tag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet hat (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5448408), können die Ermittler der Unfallfluchtgruppe dank einer Zeitungsleserin einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden: Die Zeugin hatte am heutigen Morgen in der Zeitung von der Unfallflucht und dem beschädigten Ampelmast gelesen, woraufhin sie sich sofort bei den Ermittlern meldete. Wie sie berichtete, war ihr zur Unfallzeit am Mittwochnachmittag ein dunkler VW in der Brüder-Grimm-Straße aufgefallen, der halb auf der Verkehrsinsel stand, anschließend wendete und wegfuhr. Da die Fahrweise der Zeugin merkwürdig vorkam, notierte sie sich vorsorglich das Kennzeichen des Autos. Durch ihren entscheidenden Hinweis auf das Fahrzeug konnten die Beamten der Unfallfluchtgruppe bei den heutigen Ermittlungen eine 84-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel als mutmaßliche Unfallverursacherin identifizieren. Zudem fanden die Polizeibeamten heraus, dass der beschädigte schwarze VW bereits am gestrigen Donnerstag zur Reparatur in eine Autowerkstatt gebracht wurde. Die 84-Jährige muss sich nun wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell