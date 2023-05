Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots)

Bereits am 19.5. wurde im Schweriner Stadtteil Lankow ein 76-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Rad gegen 10:05 Uhr den Radweg entlang der Grevesmühlener Straße und wurde im Einmündungsbereich der Straße An der Bahn vom Wagen einer einbiegenden 76-Jährigen erfasst. Der Mann hatte den vor Ort ordnungsgemäß in beide Richtungen nutzbaren Radweg linksseitig entlang der Grevesmühlener Straße befahren.

Er musste in Folge des Zusammenstoßes mit Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Bei Verkehrsunfällen im Schweriner Stadtgebiet kamen im Jahr 2022 insgesamt 155 Radfahrende körperlich zu Schaden. Als eine Antwort darauf hat die Polizeiinspektion Schwerin daher auf ihren Social-Media-Kanälen im vergangenen Jahr die Kampagne #blauesRad ins Leben gerufen.

Der Ansatz liegt darin, den Verkehrsteilnehmern die Orte in unserer Stadt zu visualisieren, an denen Radfahrende körperlich zu Schaden gekommen sind. Auch soll verdeutlicht werden, welche spezifischen Gefahren an diesen Unfallorten zum Schadensereignis geführt haben. Auch der hier geschilderte Unfall wird im Rahmen dieser Kampagne verarbeitet.

Eine Besonderheit dieses Unfallortes besteht darin, dass der Radweg in beide Richtungen zu nutzen ist.

Die Regelung erfordert besondere Aufmerksamkeit sowohl bei Kraftfahrzeugführern als auch bei Radfahrenden. Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sich daher auf Fehler anderer einstellen und sich somit bremsbereit halten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell