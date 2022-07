Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Dieb schneidet Tasche auf und entwendet eine Geldbörse

Coesfeld (ots)

Am 01.07.2022 begab sich eine 70-jährige Nottulnerin, gegen 11.00 Uhr, zu ihrer Bank in Nottuln und hob dort Geld von ihrem Konto ab. Dies steckte sie in ihre Geldbörse und diese in eine Stofftasche. Von dort begab sie sich zu einem Verbrauchermarkt auf der Appelhülsener Straße in Nottuln zum Einkaufen. An der Kasse bemerkte die Nottulnerin, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Stofftasche befand, die sie während des gesamten Einkaufes um ihr Handgelenk gebunden hatte. Erst beim näheren Hinsehen bemerkte sie, dass die Stofftasche von unten aufgeschnitten worden war. Die 70-Jährige begab sich sofort zu ihrer Bank und ließ dort ihre EC-Karte sperren. Hiernach verständigte sie die Polizei um Anzeige zu erstatten. Zu Hause angekommen ließ sie den Einkauf bei Lidl nochmals Revue passieren und erinnerte sich an eine Person, die vermutlich als Täter in Frage kommt. Dieser Mann hielt sich länger im Lidl auf, ohne einen Einkaufswagen oder eine Tasche dabei gehabt zu haben. In einem Moment war er ihr auffällig nah gekommen. Sie kann die Person wie folgt beschreiben:

- männliche Person - ca. 45. Jahre - ca. 175 cm - korpulent, nicht dick - dunkel, kurze Haare - Oberlippenbart - trug ein kleinkariertes blau / oranges Hemd

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell