POL-SN: Wohnungsbrand in Schwerin, Mieterin vorsorglich im Klinikum

Schwerin (ots) - Bereits am 19.5. wurde im Schweriner Stadtteil Lankow ein 76-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Rad gegen 10:05 Uhr den Radweg entlang der Grevesmühlener Straße und wurde im Einmündungsbereich der Straße An der Bahn vom Wagen einer einbiegenden 76-Jährigen erfasst. Der Mann hatte den vor Ort ordnungsgemäß in beide Richtungen nutzbaren Radweg ...

mehr