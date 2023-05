Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Brand in einer Holzwerkstatt - Straße aktuell gesperrt

Schwerin (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand in einer Holzwerkstatt in der Werderstraße. Während der Löscharbeiten und der Brandnachsorge ist aktuell die Werderstraße zwischen Knaudtstraße und Hospitalstraße voll gesperrt. Gegen 04:00 Uhr gingen mehrere Notrufe zum Brand ein. Die eingesetzte Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Polizei sperrte die Werderstraße und befragte erste Hinweisgeber. Nach aktuellem Stand wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der verursachte Schaden wird auf 250.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

