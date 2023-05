POL-SN: Brand in einer Holzwerkstatt - Straßensperrung aufgehoben

Schwerin (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand in einer Holzwerkstatt in der Werderstraße. Während der Löscharbeiten und der Brandnachsorge ist aktuell die Werderstraße zwischen Knaudtstraße und Hospitalstraße voll gesperrt. Gegen 04:00 Uhr gingen mehrere Notrufe zum Brand ein. Die eingesetzte Feuerwehr begann umgehend mit den ...

