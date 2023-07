Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(BB) Am Freitag, dem 30.06.2023 um 19:42 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei in Detmold Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Barntrup, Südstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 38-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Pkw, VW Passat die Südstraße von der B1 kommend. Aus bislang unbekanntem Grund kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 38-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er konnte durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein nahegelegenes Klinikum transportiert, in welchem er stationär verblieb. Es wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell