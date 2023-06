Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unter Drogeneinwirkung und mit entwendetem Auto unterwegs - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Sulzbach an der Murr: Motorradunfall

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach. In der sogenannten Fischbachkurve verlor er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Backnang: Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Auffahrunfall. Der 54-jährige Toyota-Fahrer war auf der B 14 unterwegs, als er infolge seiner Alkoholisierung beim Murrtalviadukt zu spät reagierte und auf den vorausfahrenden Pkw auffuhr. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,7 Promille am Steuer war und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 54-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Alfdorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Golfplatz Haghof ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gegen einen dort parkenden Pkw Ford und beschädigte diesen am linken hinteren Fahrzeugbereich. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Vorfall erbittet die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810.

Remshalden: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein Mercedes-Fahrer fiel am Mittwoch gegen 2.30 Uhr durch auffällige Fahrweise auf der B 29 auf, als er in Schlangenlinien in Richtung Aalen unterwegs war. Die Polizei wurde über den Sachverhalt informiert, die den Autofahrer später in der Alfred-Klingele-Straße in Remshalden antraf. Bei der Überprüfung wurde bei dem 23-jährigen Autofahrer eine akute Drogenbeeinflussung festgestellt. Zudem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Auto soll der Tatverdächtige zuvor in Stuttgart entwendet haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

