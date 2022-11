Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen - Sickenhofen: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller

Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots)

In den vergangenen Tagen machten sich Kriminelle bereits zwei Mal in Sickenhofen an Einfamilienhäusern zu schaffen.

Einbrecher nutzten zwischen Dienstagmorgen (15.11.) und Mittwochabend (23.11.) die Abwesenheit der Anwohner eines Hauses in der Hergerstraße aus, um dort unbemerkt auf Beutezug zu gehen. Die Kriminellen hebelten ein Kellerfenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und fanden Bargeld sowie Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro.

In der Nacht zum Mittwoch (23.11.) versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Ludwig-Straße zu gelangen. Dazu hebelten die Diebe mit einem bislang unbekannten Gegenstand an der Eingangstüre. Die Kriminellen scheiterten in ihrem Vorhaben und flüchteten daraufhin unerkannt. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten sie einen Schaden von circa 100 Euro.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird nun geprüft. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

