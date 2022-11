Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Renitente Ladendiebe

34- und 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Weiterstadt (ots)

Zwei 34 und 50 Jahre alte Männer sind am Mittwochnachmittag (23.11.) bei dem Versuch Alkoholika im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden, von Mitarbeitern eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße ertappt und festgehalten worden. Nach ihrer Alarmierung und einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten in ihren mitgeführten Rucksäcken Alkoholika im Wert von mehr als 600 Euro sicher. Zudem zeigte sich, dass der 50-Jährige mit 0.94 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Beide Männer aus Bad Arolsen und Hanau wurden mit zur Wache genommen. Dort erfolgten im Rahmen der Anzeigenerstattung auch die erkennungsdienstlichen Behandlungen. Gegen die Tatverdächtigen wurden Verfahren eingeleitet und beide nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell