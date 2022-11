Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rollerdiebe in der Erbacher Straße

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf dem Abstellplatz eines Hauses in der Erbacher Straße haben sich noch unbekannte Täter am Mittwochabend (23.11.)an zwei Rollern zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gegen 21 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Grundstücksbereich, entwendeten eine Vespa und versuchten auch einen zweiten Roller mitgehen zu lassen. An dem gestohlenen Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Tat das Versicherungskennzeichen 308 GYP angebracht. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit beiden Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

