Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Wohnung geht verhältnismäßig glimpflich aus

Schleiz (ots)

In der zurückliegenden Nacht ging ein Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Schleiz verhältnismäßig glimpflich aus. Ein Ehepaar bemerkte in der Nacht gegen 02:30 Uhr Funkenflug - ausgehend von einer im Schlafzimmer betriebenen Heizdecke. Daraufhin entfernten sie die Decke und brachten diese ins Nebenzimmer, wo es dann jedoch zum Brandausbruch kam. Die Eheleute im Alter von 79 und 82 Jahren wurden dann durch einen Anwohner sowie hinzugeeilte Kameraden der eingesetzten Feuerwehr gerettet. Sowohl die Bewohner als auch der Ersthelfer kamen mit Verdacht der Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. In der Wohnung entstand aufgrund des Feuers, welches durch die Feuerwehr zwar zügig abgelöscht werden konnte, dennoch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Glücklicherweise hatten die Bewohner den Brand dennoch zeitnah bemerkt und auch Dank des Ersthelfers sowie den Kameraden der Feuerwehr blieb es bei (derzeitigem Stand) leichten Verletzungen im Zusammenhang mit den eingeatmeten Rauchgasen.

