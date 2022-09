LPI-SLF: Auf Dieselspur ausgerutscht

Wüstenwetzdorf (ots) - Ein 44-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 21:45 Uhr mit seiner Yamaha von Wüstenwetzdorf in Richtung Köthnitz. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Schleiz. Am Kraftrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

