Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Offensichtlich verwirrte Frau greift Passanten verbal und körperlich an

Rudolstadt (ots)

Eine mutmaßlich verwirrte Frau sorgte am gestrigen Nachmittag für Aufsehen in Rudolstadt. Die Dame hielt sich kurz nach 17:00 Uhr im Bereich des Marktes/ der Fußgängerzone auf und griff mehreren Zeugen zufolge verschiedene Personen zunächst verbal und teilweise auch körperlich an. So schrie die 60-Jährige mehrere Passanten an, näherte sich einer Gruppe Jugendlicher und stach einem jungen Mädchen mit einem Kugelschreiber in den Oberkörper (es bedurfte glücklicherweise keinem Einsatz eines Arztes, das Mädchen wurde leicht verletzt). Anschließend lief die Frau in eine nahegelegene Bankfiliale, warf dort mit Flyern um sich und beleidigte mehrere Passanten. Die eingesetzten Beamten konnten die 60-Jährige schließlich aufgreifen - es wurden mehrere Strafanzeigen erstattet und die die Beschuldigte wurde anschließend nach Hause begleitet. Weitere, entsprechende Maßnahmen werden geprüft bzw. eingeleitet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell