Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Dortmund-Mitte endet mit Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1224

Nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis auf der Landgrafenstraße in Dortmund-Mitte hat die Polizei am Donnerstagabend (21. Dezember) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein 33-jähriger Mann gegen 20.45 Uhr unberechtigter Weise Zutritt zu der Praxis. Seine Absicht: Wertgegenstände und Dokumente entwenden.

Der aufmerksame Praxisinhaber bemerkte den Einbrecher jedoch und erwischte ihn beim Durchwühlen eines Zimmers. Eine versuchte Flucht gelang dem 33-Jährigen jedoch nicht, da der Arzt ihn in einem anderen Raum festhielt. Der Inhaber alarmierte anschließend die Polizei.

Die eingesetzten Kräfte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest und brachten ihn in das zentrale Polizeigewahrsam.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 33-jährigen Mann ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell