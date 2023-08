Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten - Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Steinfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (31.07.) gegen 05.55 Uhr auf dem Mesumer Damm gekommen.

Ein 56-jähriger Emsdettener fuhr mit einem Peugeot 206 auf dem Mesumer Damm in Fahrtrichtung Steinfurt. Zwischen den Straßen Am Heiker und Grüner Weg verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den angrenzenden Graben. Dadurch wurde sein Fahrzeug herumgedreht und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stehen. Der Emsdettener wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 56-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.400 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell