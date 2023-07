POL-ST: Rheine, Mülltonne bei Berufskolleg angezündet

Nordwalde (ots) - Am Sonntag (30.07.) ist auf der Straße Suttorf ein 61-jähriger Grevener bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Mountainbike auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Emsdetten. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann in Höhe der Hausnummer 76 die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Grevener verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

