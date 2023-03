Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Baccum - Lagerhalle in Vollbrand geraten

Baccum (ots)

Heute Nacht gegen 2.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße Elsenbusch alarmiert. Dort geriet eine Lagerhalle aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Baccum und Holthausen waren mit 11 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Das Gebäude brannte völlig nieder. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

