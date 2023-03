POL-EL: Lingen - "Mit Sicherheit zur Arbeit"

Geeste (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 21. März zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr auf der Goethestraße vermutlich aus Richtung Busackerweg in Richtung Hülskrabbenweg. Dabei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault Kangoo wobei der Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die ...

