Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen

Lohne - Spielgeräte auf Spielplatz mit Hakenkreuzen beschmiert

Wietmarschen / Lohne (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.03.2023) auf Donnerstag beschmierten bislang unbekannte Täter zwei Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Straße "Immenhof" großflächig mit jeweils einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe.

Die Polizei bearbeitet die Straftat in der Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Straftatbestand des "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Lingen unter 0591 87-0 in Verbindung zu setzen. /eot

