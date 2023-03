Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 21. März zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr auf der Goethestraße vermutlich aus Richtung Busackerweg in Richtung Hülskrabbenweg. Dabei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault Kangoo wobei der Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937 970050 in Verbindung zu setzen.

