POL-ST: Neuenkirchen, Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte sind am Samstag (29.07.2023) zwischen 02.30 Uhr und 10.30 Uhr in eine Außengastronomie am Aasee eingestiegen. Sie drückten die Jalousie hoch und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und beschädigten einen Briefkasten. Sie nahmen eine leere Geldkassette mit. Auf Videoaufnahmen sind zwei Tatverdächtige zu sehen. Der erste Mann hat eine Glatze und ...

