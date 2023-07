Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Neuenkirchen (ots)

Am Samstag (29.07.) hat es auf der Emsdettener Straße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 61-jähriger Mann aus Neuenkirchen war ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Roller gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Neuenkrichen unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang St. Arnold und der Abfahrt zur B 70 fuhr der Mann aus ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Totalschaden. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

