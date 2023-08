POL-ST: Rheine, Alleinunfall mit Pkw - Fahrer leicht verletzt

Rheine (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmorgen (30.07.2023) versucht in zwei Tankstellen einzusteigen. Der erste Vorfall ereignete sich um 04.07 Uhr an der Hovestraße. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst worden war, flüchteten sie. Um 4.41 Uhr machten sich Unbekannte an der Eingangstür einer Tankstelle am Lingener Damm zu schaffen. Sie hebelten die Eingangstür auf. ...

