POL-OS: Dissen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht Auf der Worth- Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag gegen 00.29 Uhr befuhr ein grauer BMW die Straße Auf der Worth in Richtung stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier mit drei am Fahrbahnrand parkenden Autos zusammen. Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam und wählte den Notruf. Der Unfallfahrer sowie drei weitere Insassen stiegen derweil aus und entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten in dem BMW mit Gütersloher Zulassung ausgelöste Airbags festgestellt werden. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen eingeleitet. Eine Drohne der Feuerwehr sowie ein Fährtenhund begaben sich auf die Suche. Diese verlief bislang jedoch negativ. Auf Grund des großen Schadensbildes vor Ort kann nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Fahrzeuginsassen bei dem Unfall schwer verletzt wurden. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von 30.000 Euro entstanden. Neben dem BMW erlitten zwei der beschädigten PKW einen Totalschaden und ein weiterer PKW wurde erheblich beschädigt. Zudem wurden ein Baum und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Aus Gründen der Beweissicherung wurde der verunfallte Pkw sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derweil an. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zum Zeitpunkt des Geschehens verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter 05421-931280 oder 05401-83160 zu melden.

