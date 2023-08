LPI-J: Ladendieb bei Nacheile gestellt

Jena (ots) - Wie am Montagmorgen bekannt wurde, beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Tabakladens in der Hermann-Pistor-Straße. Der oder die Täter warfen eine Tischplatte, welche vorab von einem Sperrmüllhaufen entnommen wurde, gegen die doppeltverglaste Eingangstür. Diese wurde hierdurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

