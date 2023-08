Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sinnlose Zerstörung Teil 2

Jena (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Tabakladens in der Hermann-Pistor-Straße. Der oder die Täter warfen eine Tischplatte, welche vorab von einem Sperrmüllhaufen entnommen wurde, gegen die doppeltverglaste Eingangstür. Diese wurde hierdurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

