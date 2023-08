LPI-J: Sinnlose Zerstörung Teil 1

Jena (ots) - Äußerst ungehalten ob eines Verkehrskonfliktes reagierte Montagvormittag ein 28-Jähriger in Jena. Dieser befuhr die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. Nach einem Bremsmanöver hupte ein dahinterfahrender 23-Jähriger. Dies missfiel dem 28-Jährigen derart, dass er an der nächsten Ampel ausstieg und sich zur Fahrertür des anderen Pkw begab. Unvermittelt schlug der Mann durch die geöffnete Scheibe mehrfach mit der Faust in Richtung des Gesichtes des ...

