POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunsicherer Sattelzug auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek (Mit Bildern zum Download)

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunsicherer Sattelzug auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Durch Zeugen wurde am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 09:10 Uhr, der Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn 1 gemeldet, der ihnen auf der Richtungsfahrbahn Hamburg durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten bei der Überprüfung des Fahrzeugs mehrere Verstöße fest.

Den Fahrer kontrollierten sie auf einem Rasthof in der Nähe der Anschlussstelle Cloppenburg und überprüften hier zunächst seine Fahrtüchtigkeit. Auffälligkeiten zeigte der 43-jährige Fahrer aus dem Kreis Harburg dabei nicht. Im Rahmen der Kontrolle wurden die Beamten aber auf einen allgemein schlechten Wartungszustand des Sattelzuges aufmerksam. Insbesondere hörten sie ein Entweichen von Luft und vermuteten einen Defekt an der Bremsanlage. Sie ordneten eine Vorführung bei einer Prüforganisation an. Hier stellte ein Gutachter verkehrsgefährdende Mängel an der Zugmaschine fest. So war die Betriebsbremse an einer Achse komplett ohne Wirkung, also nicht funktionsfähig. Eine Gefahrenbremsung wäre so nicht möglich gewesen. Auch am Sattelanhänger stellte er Mängel fest. Bei der Überprüfung der angebrachten Kennzeichen wurden ebenfalls Unstimmigkeiten aufgedeckt. Der Sattelanhänger war nicht zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren für einen Lkw ausgegeben, um so eine amtliche Zulassung vorzutäuschen. Für die Sattelzugmaschine bestand zudem kein Versicherungsschutz.

Gegen den 43-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Betrieb für die Zugmaschine wurde offiziell untersagt, die Betriebserlaubnis eingezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell