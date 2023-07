Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Geräteschuppen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 25. Juli 2023, einen Geräteschuppen in der Karlsbader Straße in Delmenhorst aufgebrochen und darin gelagerte Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 05:30 bis 08:15 Uhr begaben sie sich durch ein Tor in den Garten des Grundstücks und brachen hier die Tür des Schuppens gewaltsam auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeuge, Haushaltsartikel und ein rot-grünes Mountainbike des Herstellers Zündapp.

Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

