POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Hatten tödlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen drangen am Montag, 24. Juli 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, durch eine geöffnete Tür in ein Wohnhaus in der Straße "Abbehausergroden" ein. Aus dem Haus wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, ...

mehr