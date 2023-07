Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Wohnhaus in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen drangen am Montag, 24. Juli 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, durch eine geöffnete Tür in ein Wohnhaus in der Straße "Abbehausergroden" ein. Aus dem Haus wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

