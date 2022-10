Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung begangen, falsche Personalien angegeben und Haftbefehl vollstreckt

Einbeck (ots)

(lk) Am Samstagmorgen, den 29.10.2022, gegen 07:05 Uhr zeigte die 21-jährige Geschädigte eine Sachbeschädigung durch einen Steinwurf gegen ihr Schlafzimmerfenster an. Der 19-jährige Beschuldigte konnte von den Beamten im Nahbereich festgestellt werden. Als dieser sie erblickte, flüchtete er zunächst, konnte jedoch gestellt werden. Er gab anschließend falsche Personalien zu seiner Person an. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten jedoch die rechtmäßigen Personalien erlangt werden. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass für den 19-jährigen ein Haftbefehl vorlag, welcher im Anschluss vollstreckt wurde.

