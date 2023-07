Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw-Anhänger umgekippt - Vollsperrung

Augsburg (ots)

Autobahn A8/AS Zusmarshausen/FR Stuttgart - Gestern kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Dabei kippte der Anhänger eines Lkw, wodurch sich die Ladung auf der Fahrbahn verteilte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.00 Uhr war ein Lkw-Gespann auf der rechten Spur der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Zusmarshausen verlor der 45-jährige Lkw-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Anhänger des Lkws schaukelte sich auf und kippte in Richtung Fahrbahnmitte um. Dadurch verteilte sich eine größere Menge an Bauschutt über alle drei Fahrspuren. Die A8 musste anschließend für 20 Minuten voll gesperrt werden. Insgesamt dauerte es über zwei Stunden, bis die Aufräum- und Bergungsarbeiten abgeschlossen waren und die A8 wieder komplett freigegeben werden konnte. Der Sachschaden am Lkw-Anhänger beläuft sich auf 10.000 Euro, andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell