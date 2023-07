Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Longboard setzt Wohnung in Brand

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Ein 28-jähriger wollte am Mittwochabend seinen E-Longboard in seiner Wohnung, in der Bodenseestraße in 86343 Königsbrunn reparieren. Dabei entzündete sich, aus bisher unerklärlichen Gründen, der Akku des E-Longboards, wodurch ein Karton und Kleidungsstücke Feuer fingen. Der junge Mann reagierte gut und konnte seinen E-Longboard noch nach draußen verbringen. Dort verständigte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr Königsbrunn konnte das Feuer löschen, ohne dass es sich ausbreitete. Der Besitzer des E-Longboards musste wegen einer leichten Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die weiteren Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Die Wohnung und der Hausgang waren leicht verrußt. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

