LPI-J: Draufgeschoben

Apolda (ots) - Gestern staunte ein 52-jähriger Mieter nicht schlecht, als er feststellte, dass im Keller seines Mehrfamilienhauses in der Hermstedter Straße in Apolda Strom gestohlen wird. Ein dreister Hausbewohner bedient sich des Stroms bereits seit längerem, indem er einfach ein Stromkabel an einen anderen Stromkreis im Haus anschloss und das Kabel in seine Wohnung verlegte. Den Dieb erwartet eine entsprechende Anzeige der Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr