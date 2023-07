Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall in Freibad

Augsburg (ots)

Dillingen - Am 11.07.2023 ereignete sich in einem Dillinger Freibad im Oblatenweg ein Badeunfall mit einem 5-jährigem Buben. Das Kind besuchte mit seinem 29-jährigen Vater und seinem Bruder nachmittags das Schwimmbad. Gegen 17:50 Uhr befand sich der 5-Jährige unbeaufsichtigt im Nichtschwimmerbecken der Badeanstalt. Aus noch ungeklärter Ursache ging der Junge bei einer Wassertiefe von etwa 1,20 m unter und befand sich für einige Zeit unter der Wasseroberfläche. Zwei bisher nicht bekannte Zeuginnen bemerkten den Vorfall und bargen das Kind aus dem Wasser. Nach Einleitung sofortiger Erste-Hilfe-Maßmaßnahmen durch die Badeaufsicht konnten bei dem bis dahin bewusstlosen Jungen Vitalfunktionen festgestellt werden. Ein Rettungshubschrauber flog den 5-Jährigen in eine Augsburger Kinderklinik. Dieser ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, trug der Verunglückte während des Unfalls keine Schwimmhilfe. Die Polizei Dillingen ermittelt gegen den 29-jährigen Vater des verunglückten Kinds wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht und bittet die beiden Zeuginnen, die den Jungen aus dem Wasser retteten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

