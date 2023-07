POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Ein 28-jähriger wollte am Mittwochabend seinen E-Longboard in seiner Wohnung, in der Bodenseestraße in 86343 Königsbrunn reparieren. Dabei entzündete sich, aus bisher unerklärlichen Gründen, der Akku des E-Longboards, wodurch ein Karton und Kleidungsstücke Feuer fingen. Der junge Mann reagierte gut und konnte seinen E-Longboard noch nach draußen verbringen. Dort verständigte er die ...

mehr