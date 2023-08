Polizei Mettmann

POL-ME: Couragierte Brüder verfolgten Einbrecher: Festnahme und Vorführung beim Haftrichter - Velbert - 2308040

In Velbert haben am Donnerstagabend (10. August 2023) zwei 16 und 18 Jahre alte Brüder einen flüchtigen Einbrecher verfolgt. Der Mann konnte daraufhin von der Polizei festgenommen werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr hatten sich die Geschwister gemeinsam mit ihrem Vater im ersten Obergeschoss der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Voßkuhlstraße aufgehalten, als der 18-Jährige ein verdächtiges Geräusch an der Wohnungstür hörte. Als er die Treppe hinunter ging und nach dem Rechten schaute, sah er einen Mann, der sich gewaltsam Zugang in die Wohnung der Familie verschafft hatte und gerade dabei war, diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Als der Einbrecher den 18-Jährigen erblickte, schnappte er sich noch einen Rucksack aus der Wohnung und lief davon. Die beiden Brüder verfolgten den flüchtigen Einbrecher und alarmierten hierbei die Polizei, die schnell am Einsatzort war. So lief der Einbrecher, immer noch verfolgt von den beiden Brüdern, wenig später buchstäblich in die Arme eines Polizeibeamten, der dann Mann dann stoppen, fixieren, festnehmen konnte.

Anschließend wurde der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Velberter, vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und ist der Polizei auch als Betäubungsmittelkonsument bekannt. Zudem stand er während seiner Tat unter dem Einfluss von Alkohol - ein bei ihm durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 0,7 Promille (0,37 mg/l).

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann die Nacht im Gewahrsam verbringen, ehe er am Freitag (11. August 2023) einem Haftrichter vorgeführt wird.

