Polizei Mettmann

POL-ME: Kleinkraftrad entwendet - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2308039

Mettmann (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 9. August 2023, bis Donnerstagmorgen, 10. August 2023, entwendeten bisher unbekannte Täter ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Kleinkraftrad in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr stellte der Besitzer eines Kleinkraftrades seinen Roller vor einem Mehrfamilienhaus am Holzweg ab. Am nächsten Morgen stellte er gegen 08:30 Uhr fest, dass der mit einem Lenkradschloss gesicherte Roller der Marke "Luxxon" entwendet worden war.

Wie der oder die unbekannten Täter den mit dem Versicherungskennzeichen "318KLK" versehenen schwarzen Roller starten oder abtransportieren konnten, ist derzeit unklar.

Bisher liegen der Monheimer Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Rollers, dessen Zeitwert auf circa 2.000 Euro geschätzt wird, vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Kleinkraftrades, nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell