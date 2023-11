POL-PDWIL: amtsbekannter 45-jähriger Mann erneut aktiv

Daun (ots) - Wie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach berichtet, treiben Graffiti-Sprayer in Daun ihr Unwesen. Erneut wurden im Zeitraum 08.11.2023 bis 09.11.2023 das Gelände und Gebäude der Realschule in Daun in der Schulstraße mit Graffiti besprüht. Im Zeitraum 07.11.2023 bis 09.11.2023 wurden zudem im Bereich der Schweizstraße in Daun Graffiti an einem Einfamilienhaus aufgebracht. Jegliche Hinweise zur Tat ...

