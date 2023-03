Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto sichergestellt und Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.3.2023 flüchtete ein Autofahrer gegen 15.00 Uhr vor einer Beckumer Streifenwagenbesatzung. Die Polizisten befuhren den Hansaring und ihnen kam ein dunkler Pkw entgegen, den ein 23-jähriger Beckumer fuhr. Der junge Mann beschleunigte sein Auto und bog verbotswidrig vom Hansaring auf die Lübecker Straße ab. Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrzeug und forderten den Beckumer auf anzuhalten. Dieser Aufforderung kam der 23-Jährige nicht nach. Auf dem Everkeweg fuhr der Beckumer mit seinem Pkw gegen einen Bordstein, wodurch der Reifen beschädigt wurde. In Höhe der Einmündung Gottfricker Weg/Händelweg hielt der Beckumer mit seinem Auto an, nachdem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet gefahren war. Anschließend kontrollierten die Beamten den Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keinen Führerschein besitzt und er unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Auto sichergestellt.

