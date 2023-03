POL-WAF: Warendorf. Drogenkonsum bei Kontrolle aufgefallen

Warendorf (ots) - Schwer verletzt worden ist am Mittwoch (15.03.2023, 16.39 Uhr) der Beifahrer eines Pkw bei einem Verkehrsunfall in Oelde. Ein 27-jähriger Mann aus Ostenfelde fuhr in seinem Auto auf der Von-Büren-Allee Richtung Ennigerloh. In Höhe der Kreuzung zu der Einfahrt eines Möbelhändlers kreuzte ein von links kommender 22-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh die Straße. Beide Autos stießen zusammen, ein ...

