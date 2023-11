POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Gerolstein (ots) - Am 06.11.2023 begab sich ein 45-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zur Pfarrkirche in der Burgstraße in Gerolstein. Hier beschädigte und verschmutzte er einen Briefkasten, ein Auto und ein Schutzgitter. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

