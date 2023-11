Hillesheim (ots) - Am 08.11.2023 begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Netto-Markt in Hillesheim und entwendete hier eine Lichterkette, indem er diese aus der Umverpackung herausnahm und in seiner Jackentasche versteckte. Die Verpackung wurde ins Regal zurückgelegt. Der Täter verließ anschließend den Markt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

