POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Gerolstein (ots) - Wie am 09.11.2023 berets berichtet wurde: Am 09.11.2023 gegen 07:29 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Sarresdorfer Straße in Gerolstein aus Richtung Prüm kommend in Richtung Stadtmitte. Im Bereich der Hausnummer 55, ...

mehr