Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schanze;

Unfallzeit: 12.05.2023, 10.00 Uhr;

Eine 81 Jahre alte Frau hat am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein gleichaltriger Mann aus Rhede gegen 10.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Schanze rangiert und einem anderen Pkw ausweichen wollen. Dabei übersah er die neben seinem Auto stehende Frau, ebenfalls aus Rhede, und erfasste sie. Anschließend prallte sein Fahrzeug gegen zwei weitere Wagen. In einem der Fahrzeuge saß eine 88-jährige Bocholterin, die sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau aus Rhede in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell