Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher schneiden Zaun auf

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 10.05.2023, 21.15 Uhr, und 11.05.2023, 02.00 Uhr;

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Isselburg in ein Firmengelände eingedrungen. Dazu hatten die Täter einen Zaun aufgeschnitten. Auf dem Grundstück an der Industriestraße machten sie sich an Kabeltrommeln zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

