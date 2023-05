Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelec von Pkw erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau Epe, Steinfurter Straße;

Unfallzeit: 12.05.2023, 06.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße 54 in Richtung Enschede unterwegs und wollte sie an der Ausfahrt Steinfurter Straße verlassen. An der Einmündung rutschte das Auto des Emsbüreners seinen Angaben nach auf nasser Fahrbahn über die Haltelinie heraus. Dabei erfasste der Wagen das querende Pedelec des 44-Jährigen. Der Gronauer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

