POL-PPRP: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) - ... wurden in der Nacht zum Donnerstag (11.05.2023) vier Männer in der Amsterdamer Straße. Nachdem Zeugen gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines dortigen Parkdecks wahrnahmen, informierten sie die Polizei. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten die vier Männer, welche sich gerade in einem Auto von der Örtlichkeit entfernten, einer Kontrolle unterziehen. Im Fahrzeug konnten ...

mehr